01 May 2024 - 02:56- Gündem G:

Nihal Candan'a ikinci hapis şoku: İlk işi koaföre gitmekti...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kardeşi Bahar Candan ile birlikte 6 ay önce cezaevine giren Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Ancak yeniden cezaevine girmesi gündeme geldi.

Nihal Candan'a ikinci hapis şoku: İlk işi koaföre gitmekti... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla 6 ay önce cezaevine giren medyatik Candan kardeşlerden Nihal Candan’ın sağlık sorunları yaşamasının üzerine 37 kiloya kadar düşünce, doktorların da görüşüyle tahliyesine karar verilmişti.

Candan için şoke edici yeni bir gelişme yaşandı. Müşteki avukatı, Candan’ın tahliyesine itiraz etti.

ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Anoreksiya hastalığına yakalandığı, bağışıklık sistemi çökmek üzere olduğu ve 37 kiloya kadar düştüğü için kısa süre önce tahliye edilen Nihal Candan, cezaevinden çıkar çıkmaz kuaföre koşmuş, cezaevinde hiç taramadığı için dolaşan saçlarını yaptırmıştı. Kardeşini ziyaret edip etmeyeceği konusuyla ilgiliyse “Görüşe gidemeyeceğim. Anksiyetem var” ifadelerini kullanmıştı.

Cezaevinde yaşadıklarını ve zorlandığı anları anlattığı bir röportaj veren Candan için yeni bir gelişme ortaya çıktı. Görüşe bile gidemeyeceğini ifade eden ve psikolojik sorunlarından bahseden Candan’ın tahliyesine müşteki avukatından itiraz geldi. İtirazın mahkeme tarafından haklı bulunması sonucunda ise Candan yeniden cezaevine girecek.

TEKRAR CEZAEVİ YOLU GÖRÜNDÜ

Mahkeme itirazı haklı görürse Candan’ın tekrar cezaevine girebileceğini ve müşteki avukatının itirazını gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlarda ise Candan’a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bazı kullanıcılar şunları söyledi:

“E çıkar çıkmaz kuaföre gider, herkese röportaj verirse olacağı buydu.”

“Çıkamaz! Çıkamasın! “ Anne” diye ağlayarak ölen kanserli çocuğun hakkı ne olacak o zaman? Kim ki Nihal Candan? Kim var arkasında, önünde, yanında?”

“İyi yapmışlar hanımefendi soluğu kuaförde almış”

“Bir zahmet cezasını çeksin… Cezaevinde kanser olup tedavi için hastaneye sevk edilemeyen mahkumlar var. Onların günahı ne olacak? Kilo verdi diye tahliye olmuş duy da inanma…”

“Cezaevlerinde kanser felçli nice hastalar varken bunun serbest kalması adaletsizlik.”

Kaynak: Kamu Son Haber

# etti, Bir, Sosyal, var, sağlık, ifade, Anne, Olacak

01 May 2024 - 02:56 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bahar Candan'a ikinci hapis şoku: İlk işi koaföre gitmekti... mask
Bahar Candan'a ikinci hapis şoku: İlk işi koaföre gitmekti...
Oğuzhan Uğur'dan Mehmet Şimşek'e iflial yaratan cevap: O görsel herkesi ayağa kaldırdı mask
Oğuzhan Uğur'dan Mehmet Şimşek'e iflial yaratan cevap: O görsel herkesi ayağa kaldırdı
TOGG şimdi de zırhlı şekilde yollarda mask
TOGG şimdi de zırhlı şekilde yollarda
Limak Lara'nın cezası belli oldu mask
Limak Lara'nın cezası belli oldu
THY Genel Müdürü Ekşi: Orta Doğu'dan Rize'ye haftada 2 charter sefer başlatılacak mask
THY Genel Müdürü Ekşi: Orta Doğu'dan Rize'ye haftada 2 charter sefer başlatılacak
Ankara'da sağanak etkili oldu; alt geçitler ve caddeler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı mask
Ankara'da sağanak etkili oldu; alt geçitler ve caddeler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber