Nihal Candan'a ikinci hapis şoku: İlk işi koaföre gitmekti...

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla 6 ay önce cezaevine giren medyatik Candan kardeşlerden Nihal Candan’ın sağlık sorunları yaşamasının üzerine 37 kiloya kadar düşünce, doktorların da görüşüyle tahliyesine karar verilmişti.

Candan için şoke edici yeni bir gelişme yaşandı. Müşteki avukatı, Candan’ın tahliyesine itiraz etti.

ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Anoreksiya hastalığına yakalandığı, bağışıklık sistemi çökmek üzere olduğu ve 37 kiloya kadar düştüğü için kısa süre önce tahliye edilen Nihal Candan, cezaevinden çıkar çıkmaz kuaföre koşmuş, cezaevinde hiç taramadığı için dolaşan saçlarını yaptırmıştı. Kardeşini ziyaret edip etmeyeceği konusuyla ilgiliyse “Görüşe gidemeyeceğim. Anksiyetem var” ifadelerini kullanmıştı.

Cezaevinde yaşadıklarını ve zorlandığı anları anlattığı bir röportaj veren Candan için yeni bir gelişme ortaya çıktı. Görüşe bile gidemeyeceğini ifade eden ve psikolojik sorunlarından bahseden Candan’ın tahliyesine müşteki avukatından itiraz geldi. İtirazın mahkeme tarafından haklı bulunması sonucunda ise Candan yeniden cezaevine girecek.

TEKRAR CEZAEVİ YOLU GÖRÜNDÜ

Mahkeme itirazı haklı görürse Candan’ın tekrar cezaevine girebileceğini ve müşteki avukatının itirazını gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlarda ise Candan’a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bazı kullanıcılar şunları söyledi:

“E çıkar çıkmaz kuaföre gider, herkese röportaj verirse olacağı buydu.”

“Çıkamaz! Çıkamasın! “ Anne” diye ağlayarak ölen kanserli çocuğun hakkı ne olacak o zaman? Kim ki Nihal Candan? Kim var arkasında, önünde, yanında?”

“İyi yapmışlar hanımefendi soluğu kuaförde almış”

“Bir zahmet cezasını çeksin… Cezaevinde kanser olup tedavi için hastaneye sevk edilemeyen mahkumlar var. Onların günahı ne olacak? Kilo verdi diye tahliye olmuş duy da inanma…”

“Cezaevlerinde kanser felçli nice hastalar varken bunun serbest kalması adaletsizlik.”

Kaynak: Kamu Son Haber