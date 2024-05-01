Oğuzhan Uğur'dan Mehmet Şimşek'e iflial yaratan cevap: O görsel herkesi ayağa kaldırdı

Türkiye’deki ekonomik durum, sık sık açıklamalarla ele alınıyor. Ancak vatandaş temel yaşam ihtiyaçlarının pahalılığından ve maaşların kendilerine yetmediğinden şikayetçi oluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad’da katıldığı toplantıda Türkiye ekonomisinin güçlü olduğundan bahsetti. Bakan Şimşek, kamu borç stoğunun milli gelire oranının yüzde 29,5 olduğunu, bu oranın da gelişmekte olan pek çok ülkeye oranla iyi olduğunu ifade etmişti.

Bakan Şimşek’in gidişatın iyi olduğuna dair açıklamasını bir sosyal medya hesabı paylaştı. Bunun üzerine sosyal medya fenomeni Oğuzdan Uğur’dan cevap gecikmedi.

VERDİĞİ CEVAP SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Mehmet Şimşek’in “Çoğu ülkeye göre durumumuz iyi” sözlerinin paylaşıldığı gönderiye cevap veren Oğuzhan Uğur, Papua Yeni Gine Kinası ile Türk Lirası’nı karşılaştırdığı görseli paylaştı. Görselde Papua Yeni Gineli yerlilerin de görülüyor olması dikkat çekti. Paylaşımda yer alan rakama göre 1 Papua Yeni Gine Kinası, 8,57 Türk Lirasına eşit şekilde görüldü.

MUHALİF AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDE

Öte yandan sosyal medya fenomeni Oğuzsan Uğur, muhalif duruşuyla da dönem dönem gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Uğur, 31 Mart seçimlerinde seçim sonuçlarına dair de bir paylaşım yapmış, öncelikle “hayırlı olsun” dileklerini sunmuştu. Ardından açıklamasının devamında “Bunca yıl birileri çok şımarmış, birileri de pek bunalmıştı. Hangisi haklı çıkarsa çıksın, yaptım oldu dönemi bitti, tekrar halk ne der dönemi başladı” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Kamu Son Haber