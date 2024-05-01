TOGG şimdi de zırhlı şekilde yollarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında "Toggun zırhlısını yapabilir misiniz' diye soracağını söylemişti, Ankaralı bir usta, Togg'a BR4 seviyesi zırhlama işlemi yaptı. İlk zırhlı Togg büyük ilgi çekti.

Ankaralı araç zırhlama ustası İsmail Eşsiz, yerli elektrikli araç Togg'a yüksek güçteki silahlara karşı koruma sağlayan yüksek seviyeli zırhlama işlemi uyguladı.

İsmail Eşsiz, yaptığı zırhlama işleminin ayrıntılarını anlatarak araca istenilen koruma seviyesine göre hem kırsal kesimde hem de şehir içi kullanımına uygun içten zırhlama yaptıklarını söyledi.

Yapılan zırhlama işleme sonrasında aracın her türlü zemin ve iklim koşulunda sorunsuzca kullanılabildiğini ve performansında bir kayıp olmadığını söyledi.

Daha önce hibrit araçları zırhladıklarını aktaran İsmail Eşsiz, tam elektrikli otomobile zırh uygulama işlemini ilk kez Togg üzerinde yaptıklarını belirtti.

TAMAMI ZIRHLA KAPLANDI

Togg'a yapılan işlemde BR4 seviyesinde zırhlandığını belirten Eşsiz, tabanca mermilerine göre zırlama yaptıklaın ve zırhın 45 kalibreye kadar koruma sağladığını söyledi.

SADECE MERMİLER DEĞİL

Sadece mermiye karşı yapılan bir işlem olmadığını söyleyen eşsiz arabanın ana hatları komple zırh çeliğinden yapılması nedeni ile yarış araçlarındaki roll bar sistemi gibi kaza sırasında yüksek güvenlik de sağlandığını söyledi.

Eşsiz yapılan işlemle araca 210 kilogram civarında bir yük bindiğini işlemin ise 40 gün sürdüğünü ancak ilk deneyimin ardından işlemi 20 güne indirebileceklerini belirtti.

LASTİKLER DE DEĞİŞTİ

İsmail Eşsiz, Togg'un lastiklerini de değişikliğe gittiklerini aktararak lastiklerde 'run flat' denilen teknolojiyi kullandıklarını, lastikler patlasa dahi aracın 50 kilometre/saat hızla 80 kilometrelik mesafeye ulaşabileceğini anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi