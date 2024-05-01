Avrupa hayali

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında 3 Mayıs Cuma günü Ankaragücü ile oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarına dün tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Ligin geride kalan son 10 maçında tek yenilgisi bulunan ve bu süreçte 21 puan toplayarak 48 puana ulaşan turuncu yeşilli ekip, dikkat çeken performansı ile Avrupa kupalarına katılmak için de göz kırptı. Fatih Tekke önderliğinde ligin 35'inci haftasına 48 puanla 8'inci sırada giren Corendon Alanyaspor'un Avrupa kupalarına katılmak için önünde 49'ar puanlı Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa, 51 puanlı Beşiktaş ve 52 puanlı Başakşehir bulunuyor.

OYUNCULAR HIRSLI VE NEŞELİ



Ligin 35'inci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 puan parolası ile sürdüren turuncu yeşilli takım, kalan 4 maçlık süreçte 12 puan almayı hedefliyor. Dün yapılan antrenmanda Ankaragücü maçının taktik provasını gerçekleştiren Alanyaspor'da futbolcuların neşeli ve hırslı halleri teknik heyeti de mutlu etti. İdmanı şut çalışması ile tamamlayan Corendon Alanyasporlu futbolcular, Ankaragücü mesaisine bugün yapılacak antrenmanla devam edecekler. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ