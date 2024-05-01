Ara eleman sorunu masaya yatırıldı

ALTSO meclis üyeleri ile komite üyelerinin yer aldığı Müşterek Komiteler Toplantısı’na Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Kutluca ve Alanya’da bulunan meslek liselerinin müdürleri katıldı.



ERDEM, MECLİS ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ

Toplantıda ara elaman ve kalifiye personel sorunu üzerine çözüm arayışı gerçekleştirildi. ALTSO Başkanı Eray Erdem, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Nisan ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Nisan ayı faaliyetlerimiz ile ilgili meclis üyelerimizi bilgilendirip, görüş ve önerilerini aldık. Meclis toplantımızın ardından yılda iki kez düzenlenen müşterek komiteler toplantımızı da Alanya Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz, Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz İbrahim Yıldırım, Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürümüz İsmail Kutluca ve Alanya’mızda bulunan meslek liselerimizin müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirdik.



VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK

Alanya Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz, komite üyelerimize Meslek Liseleri ve MESEM - MESEP Programı ile ilgili bilgiler aktarıp, gelen soruları yanıtladı. Sektörlere ara elaman yetiştirme, kalifiye personel gibi konular üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Alanya Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz’a, meclis ve komite üyelerimiz ile lise müdürlerimize toplantımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Kurumlarımız ile üyelerimiz arasında köprü olmaya, üyelerimizin talep ve önerilerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."

YILMAZ’DAN ERDEM’E TEŞEKKÜR

Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise toplantıda meslek liseleri ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Yılmaz, meslek lisesi seçmenin önemine değinerek, toplantıya kendilerini davet eden ALTSO Başkanı Eray Erdem’e teşekkür etti. (ALTSO/BÜLTEN)

Kaynak: ALTSO