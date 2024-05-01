Serbest kaldılar

Özel bir banka şubesinin adı açıklanmayan müdürü, otomobilinin üzerine tehdit mesajı ve zarf içinde 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldığı gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Banka müdürü, 115 bin Euro verilmediği takdirde, kendisinin ve ailesinin öldürüleceği içerikli not kağıdını ve zarfı, polislere teslim etti. Şikayet sonrası çalışma başlatan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, zarfı araca bıraktığı anlaşılan, yüzünde kar maskesi ve başında motosiklet kaskı bulunan bisikletlinin C.E.T. olduğunu, şüpheliyi H.M.S. ve T.K.'nin azmettirdiğini belirledi.
AVUKATI İTİRAZ ETTİ
Yakalanan 3 şüpheliden H.M.S. ve T.K., polisteki ifadelerinde, banka müdürünü tanıdıklarını, kendisinde para olduğunu düşündükleri için böyle bir şeye kalkıştıklarını söyledi. İfadelerinin ardından yağmaya teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Banka müdürünün avukatı ise karara itiraz etti. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.