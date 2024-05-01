Gündoğmuş'ta 'Kültür Evi' dönemi

GÜNEYCİK Mahallesi’nde misafirhane ve köy okulunun da bulunduğu meydandaki Kültür Evi’nin açılışına Gündoğmuş Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Gündoğmuş Belediye Başkanı Ali Gülen, Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Akbal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

'EBEDİYETE AKIP GİDECEK'

Açılış, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını araştırmacı yazar, ressam, emekli öğretmen Mesut Özyürek yaptı. Özyürek konuşmasında, müzelerin, kültür evlerinin geçmişin ve görsel tarihimizin aynası mekanlar olduğuna vurgu yaparak "Bu kültür evi, gelecek kuşakların azim ve kararlılığıyla ebediyete akıp gidecektir" dedi.

‘MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZÜN YAPI TAŞLARIDIR’

Geçmişten günümüze, kuşaktan kuşağa taşıdığımız değerlerin tümünün milli kültürümüzün yapı taşı olduğunu söyleyen Özyürek, şöyle devam etti: "Kültürümüz oluşurken, din, dil, eğitim, sosyal yaşantımız ve coğrafyamız bizi etkiler. Mimari ve sanat eserlerimiz, şarkılarımız, türkülerimiz, yiyecek ve içeceklerimiz, yemeklerimiz, kullandığımız her araç ve gereç kültürümüzün temel taşlarıdır. Bu kültüre ve yaşama şartlarına uygun farklılıklar kendiliğinden oluşur ve kültür ortaya çıkar. İşte bize düşen vazife atalarımızın kültürlerini yaşatmaktır.



‘43 YIL KÜLTÜR VE SANATIN ÖNEMİNİ ANLATTIM’



43 yıllık öğretmenlik hayatım boyunca öğrencilerime kültür ve sanatın önemini anlattım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlisi olarak Türk dilini ve kültürünü Almanya'da yaşayan öğrenci ve vatandaşlarımıza özümsetmeye çalıştım. Türkiye’de ve Avrupa’da müzeleri gezdim. Büyük bir kültürel zenginliğe sahip köyümüzde de olmayışının eksikliğini hissettim.



‘BU KÜLTÜR EVİNİ SİZLER OLUŞTURDUNUZ’



Sizlerin desteği ve güveni olmasa ben hiçbir şey yapamazdım. Bu eser sizlerindir. Bu kültür evi gelecek kuşaklara bir mirasımızdır. Burası bir okul, bir akademi, bir üniversitedir. Buranın yaşaması için hepimizin gerekli desteği sürdüreceğine inanıyorum. Atalarımızın gönül dünyalarını, parmak izlerini taşıyan eşyalarını bana emanet eden herkese teşekkür eder, hepinize yürekten saygılar, sevgiler sunarım."



‘KÜLTÜR YOLU OLMASI GEREKİR’



Güneycik’ten başlayıp Ali Köprüsü’ne kadar çok güzel bir kültür yolu olması gerektiğine dikkat çeken Kaymakam Yeşilyurt, “Ali Köprüsü için çokça talebin olduğu kanaatindeyim. İnşallah ilerleyen dönemlerde belediyemizin de katkılarıyla, Güneycik’ten Ali Köprüsü'ne kadar güzel bir proje ile hem buradaki kültür evimiz, hem Güneycik’in kültürü, hem de Ali Köprüsü daha fazla tanıtılır. Ve Güneycik çok farklı potansiyelinin farkına varılacak bir yer haline gelir. Güneycik’e hayırlı olsun” dedi.



‘GÜNEYCİK BİZİM KAPIMIZ’



Güneycik’i bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Gündoğmuş Belediye Başkanı Ali Gülen ise "Güneycik bizim Manavgat’tan, Alanya’dan, Antalya’dan gelirken Gündoğmuş’un ilk kapısı. Güneycik’i böyle bir arada görmek beni öyle mutlu etti ki, şu samimiyeti görünce konuşmamak elimde değildi. Güneycik Mahallemizin birlik ve beraberliği daim olur inşallah. Hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi