Limak Lara'nın cezası belli oldu

FAZLADAN ALINAN MİKTAR MİSAFİRE İADE EDİLDİ



Bakan Ersoy, Türk müşteriden ‘milliyet farkı’ adı altında ek ücret talep ederek toplumda infiale neden olan Limak Lara Hotel'le ilgili açıklama yaptı. Ersoy konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Hafta sonu sosyal medyaya da yansıyan, bir müşterinin konaklamasında milliyet farkı uyguladığı iddialarıyla ilgili Limak Lara Otel'de Bakanlık tarafından denetim yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda misafir rezervasyonunun tesis tarafından konfirme edildikten sonra milliyet farkı şeklinde haksız bir gerekçeyle 120 Euro karşılığında 4778 lira ücret farkı alınması sebebiyle otele 54 bin 694 lira idari para cezası verildi. Ve otel tarafından fazladan alınan ücret misafire iade edildi." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi