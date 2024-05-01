Rusya’da Türkiye sezonu başlıyor

Türkiye, BAE, Mısır, Tayland ve Abhazya'nın Rusya'dan yurtdışına giden ana turist akışının tamamını oluşturduğunu belirten Muradyan " Artık outbound pazarında bir numaralı destinasyon yaz Türkiye'si. Güneydoğu Asya'daki Tayland, Sri Lanka, Vietnam, Endonezya destinasyonlarına talep de artıyor. Bu büyük ölçüde doğrudan uçuşların yeniden başlamasından kaynaklanıyor" dedi. Mayıs tatillerinin BAE, Mısır ve Tayland gibi destinasyonlarda aktif satışların sonu, Türkiye'de ise aktif sezonun başlangıcı olduğunu belirten Muradyan, "Tur operatörlerinin çok iddialı planları var. Belki özellikle sezon başında Türkiye'ye son dakika turları bile göreceğiz. Bir indirim yağmuru beklemeyin ancak belirli tarihler için indirim içeren spot teklifler görünebilir" dedi. (Kaynak: Turizm AJANSI)
Kaynak: Turizm AJANSI
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.