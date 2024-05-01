- Turizm

Rusya’da Türkiye sezonu başlıyor

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RUSYA Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Uluslararası Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve tur operatörü Uzay Seyahati Genel Müdürü Arthur Muradyan, turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’da Türkiye sezonu başlıyor mask
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Türkiye, BAE, Mısır, Tayland ve Abhazya'nın Rusya'dan yurtdışına giden ana turist akışının tamamını oluşturduğunu belirten Muradyan " Artık outbound pazarında bir numaralı destinasyon yaz Türkiye'si. Güneydoğu Asya'daki Tayland, Sri Lanka, Vietnam, Endonezya destinasyonlarına talep de artıyor. Bu büyük ölçüde doğrudan uçuşların yeniden başlamasından kaynaklanıyor" dedi. Mayıs tatillerinin BAE, Mısır ve Tayland gibi destinasyonlarda aktif satışların sonu, Türkiye'de ise aktif sezonun başlangıcı olduğunu belirten Muradyan, "Tur operatörlerinin çok iddialı planları var. Belki özellikle sezon başında Türkiye'ye son dakika turları bile göreceğiz. Bir indirim yağmuru beklemeyin ancak belirli tarihler için indirim içeren spot teklifler görünebilir" dedi. (Kaynak: Turizm AJANSI)

Kaynak: Turizm AJANSI

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01 May 2024 - 01:11 - Turizm

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