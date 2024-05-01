- Turizm

İlk çeyrekteki turizm geliri arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm gelirlerini açıkladı

İlk çeyrekteki turizm geliri arttı mask
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ocak, Şubat- Mart dönemini kapsayan I. çeyrekte turizm geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 21'i Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 775 milyon dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 9 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 artarak 9 milyon 10 bin kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 21,6'sını 1 milyon 942 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.


Bu çeyrekte Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu. (Kaynak: Turizm GÜNCEL)

Kaynak: Turizm GÜNCEL

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01 May 2024 - 01:10 - Turizm

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