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İlk 3 ayın lideri Almanlar

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının mart ayında ve yılın ilk 3 aylık döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısını açıkladı

İlk 3 ayın lideri Almanlar mask
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılının Mart ayında  Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,65 oranında artarak 3 milyon 388 bine yükseldi. Bu ayda Türkiye’ye en çok ziyaretçi 357 binle Almanya’dan, 309 binle İran’dan 248 binle Rusya’dan 229 binle Bulgaristan’dan ve 145 binle İngiltere’den geldi.


RUSYA ÜÇÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ


Ocak-Mart arasındaki 3 aylık dönemde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,68 oranında artarak 9 milyon 67 bin oldu. Bu dönemde ülkeye gelenlerin 2 milyon 24 binini yurt dışında yaşayan Türkler, 7 milyon 42 binini ise yabancı ziyaretçiler oluşturdu. İlk çeyrekte Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 747 binle İran oldu. İran’ı 688 binle Almanya, 682 binle Rusya, 575 binle Bulgaristan ve 329 binle Gürcistan izledi.


ORTALAMA 11,1 GECELEME


Atatürk Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:


“Geçen yıl 84 dolar olan ilk çeyrek kişi başı gecelik harcama bu çeyrekte 93 dolara yükseldi. Yıl genelinde kişi başı gecelik harcama hedefi ise 103 dolar. Türkiye tarihindeki en yüksek kişi başı gecelik harcama rakamına ulaştık. 2023 yılının ilk çeyreğinde ortalama 8 geceleme yapılırken 2024 yılının aynı döneminde 11,1 geceleme yapıldı. Yıl sonu geceleme hedefimiz ise ortalama 9,7 gece.


Turizm geliri 2023'ün ilk çeyreği için 8,3 milyar dolar olarak revize edildi. Bu çeyrekteki gelir ise 8,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıl genelinde turizm gelirinin 60 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Turizm gelirinde de tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı. İskandinavya pazarında hedef yüzde 15 büyümeydi ilk çeyrekte yüzde 25 büyüdük. Asya Okyanusya’da hedef 54’tü 63 oldu. Kuzey Amerika’da ise ilk çeyrekte hedeflenen yüzde 17 büyüme gerçekleşti.” (Kaynak: Turizm GÜNCEL)

Kaynak: Turizm GÜNCEL

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01 May 2024 - 00:37 - Turizm

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