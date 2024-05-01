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THY Genel Müdürü Ekşi: Orta Doğu'dan Rize'ye haftada 2 charter sefer başlatılacak

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TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bütün şartlarımızı zorlayarak haftada 2 charter seferini Rize'ye ayırmaya karar verdik. Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferi ile ...

THY Genel Müdürü Ekşi: Orta Doğu'dan Rize'ye haftada 2 charter sefer başlatılacak mask
THY Genel Müdürü Ekşi: Orta Doğu'dan Rize'ye haftada 2 charter sefer başlatılacak
THY Genel Müdürü Ekşi: Orta Doğu'dan Rize'ye haftada 2 charter sefer başlatılacak
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TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bütün şartlarımızı zorlayarak haftada 2 charter seferini Rize'ye ayırmaya karar verdik. Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferi ile süreci başlatmış olacağız" dedi.

Rize'de Valilik tarafından, yabancı seyahat acente temsilcilerinin katıldığı, ‘Orta Doğu Turizm Zirvesi’ düzenlendi. Zirveye, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bayram Yığcı, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'dan gelen acente temsilcileri, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ve yerli yabancı turizm acente temsilcileri katıldı.

Zirvede konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize-Artvin Havalimanı'na Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferi başlatacaklarını duyurdu. Ekşi, "Orta Doğu, yurt içi satış başkanımız ve havalimanı müdürümüzle bir çalışma yaptık. Memnuniyet duyacağımız bir müjdeyi planladık. Bütün şartlarımızı zorlayarak haftada 2 charter seferini Rize'ye ayırmaya karar verdik. Arkadaşlarımız bu konuda çalıştı ve bize teyit verdi. Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferiyle süreci başlatmış olacağız. İnşallah THY'nin charter seferleri başladıktan sonra diğer havayollarının da bunu takip edeceğini, Rize charter seferlerinin artık standart bir uygulama haline geleceğini bekliyoruz. 2025 yılında gelecek talepler doğrultusunda burada daha fazla kaynak ayırma fırsatına sahip olacağız" dedi.

‘RİZE SON YILLARDA BÜYÜK İVME KAZANMIŞTIR’

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise ”Bugün burada bir araya gelerek Rize'mizin turizm potansiyelini daha fazla açığa çıkarmak, bu muhteşem bölgeyi, daha fazla tanıtma gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin Doğu Karadeniz'imizin incisi olarak ifade ettiğimiz Rize son yıllarda büyük bir ivme kazanmış durumda. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimizin büyük katkısı olmuştur. Rize, yemyeşil doğasıyla hem doğa hem de su sporlarının ve kış sporlarının aynı coğrafyada yapılabildiği nadir şehirlerden bir tanesidir” diye konuştu.

01 May 2024 - 00:31 DHA Rize- Gündem

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