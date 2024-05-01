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Ankara'da sağanak etkili oldu; alt geçitler ve caddeler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı

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ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde olumsuzluğa neden olan yağış nedeniyle alt geçitler çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı bir...

Ankara'da sağanak etkili oldu; alt geçitler ve caddeler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı mask
Ankara'da sağanak etkili oldu; alt geçitler ve caddeler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak etkili oldu; alt geçitler ve caddeler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı
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ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde olumsuzluğa neden olan yağış nedeniyle alt geçitler çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı birçok ev ve iş yerinin zemin katını da su bastı. Ankara’da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçil ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlarda su birikintisi içerisinde kayboldu. Çankaya başta olmak üzere Ulus, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Elmadağ ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi. Ayrıca birçok ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları su ile dolarken belediye ekipleri tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağanak yağış aralıklarla devam ederken, yetkililer, zorunlu olmadıkta sürücülerin araç kullanmamaları uyarısında bulundu.

01 May 2024 - 00:20 DHA Ankara- Gündem

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