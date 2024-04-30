- Asayiş

Eşini önce vurdu sonra kuyuya attı. Ardından kendi hayatına son vermek istedi

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Manisa'da tüyler ürperten korkunç bir olay yaşandı. Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz, birlikte bağ evine gittiği S.Y. (33) tarafından çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Yılmaz’ı su kuyusuna atan S.Y., daha sonra kendisini başından vurarak intihara kalkıştı.

Eşini önce vurdu sonra kuyuya attı. Ardından kendi hayatına son vermek istedi mask
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Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz'la bağ evine gitti. Burada Yılmaz ile S.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. S.Y. iddiaya göre otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak Yılmaz'a 1 el ateş ettikten sonra kanlar içerisinde kalan kadını 3 metre derinliğindeki su kuyusuna attı. S.Y., ardından kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı.

YARALI HALDE BULUNDU

Yaralı halde bulunan S.Y., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözde Yılmaz’ın su kuyusunda olduğunun öğrenilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Bağ evine gelen itfaiye görevlileri tarafından kuyudan çıkarılan Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: DHA

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30 Nis 2024 - 23:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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