Eşini önce vurdu sonra kuyuya attı. Ardından kendi hayatına son vermek istedi

Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz'la bağ evine gitti. Burada Yılmaz ile S.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. S.Y. iddiaya göre otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak Yılmaz'a 1 el ateş ettikten sonra kanlar içerisinde kalan kadını 3 metre derinliğindeki su kuyusuna attı. S.Y., ardından kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı.
YARALI HALDE BULUNDU
Yaralı halde bulunan S.Y., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözde Yılmaz’ın su kuyusunda olduğunun öğrenilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Bağ evine gelen itfaiye görevlileri tarafından kuyudan çıkarılan Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.