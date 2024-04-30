Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Acı haberi ünlü oyuncunun eşi Sarah sosyal medya hesabından duyurdu. Eski adıyla sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında kocası Brian McCardie'nin evinde aniden hayatını kaybettiğini söyledi.
Acılı eşin tüm ailesi adına yaptığı paylaşımda: "Sevgili oğlumuz, erkek kardeşimiz, amcamız ve sevgili dostumuz Brian James McCardie'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Brian, 28 Nisan Pazar günü evinde aniden vefat etti. Sahnede ve sinemada harika ve tutkulu bir oyuncu olan Brian, işini çok sevdi ve birçok hayata dokundu. Çok erken aramızdan ayrıldı. Onu seviyoruz ve çok özleyeceğiz" notu düşüldü
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.