- Spor

Yasadışı bahis soruşturması: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

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Tuzlaspor Kulübü Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya yönelik yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor'da oynayan 5 futbolcu tanık olarak ifadeye çağırıldı.

Yasadışı bahis soruşturması: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı mask
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TFF 1'inci Ligde mücadele eden Tuzlaspor, bilet fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Süper Lig takımlarının bilet fiyatlarından daha yüksek olmasına rağmen tüm biletlerin satıldığı Tuzlaspor'da maç sırasında statta çok az sayıda kişinin bulunması kara para aklama ve yasa dışı bahis iddialarını gündeme getirmişti.

5 FUTBOLCU İFADEYE ÇAĞRILDI

İddiaların ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı’ya yönelik yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tuzlaspor’un 2020- 2021 sezonun forma giyen 5 futbolcu tanık olarak ifadeye çağrıldı. Futbolcuların önümüzdeki günlerde Anadolu Adliyesine gelerek ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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30 Nis 2024 - 23:14 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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