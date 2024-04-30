Yasadışı bahis soruşturması: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

TFF 1'inci Ligde mücadele eden Tuzlaspor, bilet fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Süper Lig takımlarının bilet fiyatlarından daha yüksek olmasına rağmen tüm biletlerin satıldığı Tuzlaspor'da maç sırasında statta çok az sayıda kişinin bulunması kara para aklama ve yasa dışı bahis iddialarını gündeme getirmişti.
5 FUTBOLCU İFADEYE ÇAĞRILDI
İddiaların ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı’ya yönelik yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tuzlaspor’un 2020- 2021 sezonun forma giyen 5 futbolcu tanık olarak ifadeye çağrıldı. Futbolcuların önümüzdeki günlerde Anadolu Adliyesine gelerek ifade vermesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.