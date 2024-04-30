Alanya'da drift yapan sürücüye ceza!

Alanya'da, otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı.
Cikcilli Mahallesi’nde bulunan kavşakta otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 33 bin 739 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.