Acun Ilıcalı satın alacağı takımı açıkladı: En doğru proje

İngiltere ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni takımı açıkladı.

"MARİBOR OLDUĞUNA KARAR VERDİK"

Sosyal medyada birçok iddianın ortaya atılmasının ardından konuşan Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." dedi.

"MARIBOR EN DOĞRU PROJE"

Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: MYNET