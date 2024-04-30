THY'de o seferler yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan uçuşlarına yeniden başlıyor. Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs tarihiyle Afganistan’ın başkenti Kabil’e yeniden seferlere başlayacağını duyurdu.

HAFTANIN 4 GÜN SEFER YAPILACAK

İstanbul-Kabil seferlerini haftada 4 gün icra edecek. Uçuşlar Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.







Kaynak: Haber Merkezi