30 Nis 2024 - 22:00- Magazin G:

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy küs mü? Kıvanç'tan açıklama

ABONE OL Google News Sayfamız

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un bir süredir küs olduğu iddia edilmişti. Tatlıtuğ'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy küs mü? Kıvanç'tan açıklama mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Uzun yıllardır yakın dostluklarıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un birbirine küstüğü öne sürülmüş hatta ikilinin sosyal medyadan takipleşmemesi iddiaları kuvvetlendirmişti.

Son olarak yüzü olduğu markanın gecesine katılan Tatlıtuğ, muhabirlerin "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusundan rahatsız olsa da yanıtladı.

"DOSTLUKLAR SOSYAL MEDYA TAKİBİYLE Mİ PEKİŞİYOR?"

Ünlü oyuncu, "Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz" dedi.

"GÖRÜŞEMİYORUZ BU SIRALAR"

Öte yandan Çağatay Ulusoy da konuyla ilgili "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etme durumumuz olmadı. Tabi benim işim, onun işi, çocuğu oldu... O yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: NTV

# Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, oyuncu, Sosyal, Bir, ilgili

30 Nis 2024 - 22:00 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Şarkıcı Reynmen evlilik teklifi etti! mask
Şarkıcı Reynmen evlilik teklifi etti!
Berfu Yenenler'in baby shower yorumu sonrası Eser Yenenler'den destek geldi mask
Berfu Yenenler'in baby shower yorumu sonrası Eser Yenenler'den destek geldi
Evlilik programına katılan Bayhan'dan flaş itiraf! ''Reklam amaçlı...'' mask
Evlilik programına katılan Bayhan'dan flaş itiraf! ''Reklam amaçlı...''
İşte Acun'un yeni yatırımı! mask
İşte Acun'un yeni yatırımı!
Kızının kucak dansı yaptığını gören babadan bir garip tepki mask
Kızının kucak dansı yaptığını gören babadan bir garip tepki
Evlenme teklifi sırasında aldatıldığını öğrendi: Kadının tepkisi akıl almaz mask
Evlenme teklifi sırasında aldatıldığını öğrendi: Kadının tepkisi akıl almaz
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber