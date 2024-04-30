Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy küs mü? Kıvanç'tan açıklama

Uzun yıllardır yakın dostluklarıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un birbirine küstüğü öne sürülmüş hatta ikilinin sosyal medyadan takipleşmemesi iddiaları kuvvetlendirmişti.

Son olarak yüzü olduğu markanın gecesine katılan Tatlıtuğ, muhabirlerin "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusundan rahatsız olsa da yanıtladı.

"DOSTLUKLAR SOSYAL MEDYA TAKİBİYLE Mİ PEKİŞİYOR?"

Ünlü oyuncu, "Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz" dedi.

"GÖRÜŞEMİYORUZ BU SIRALAR"

Öte yandan Çağatay Ulusoy da konuyla ilgili "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etme durumumuz olmadı. Tabi benim işim, onun işi, çocuğu oldu... O yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: NTV