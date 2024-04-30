Manavgat'a şehit ateşi düştü

Çakırsöğüt Komando Tugayı’na ait askeri aracın Akçay Askeri Üs bölgesi giden yolda devrildi. Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
MANAVGAT'TA YAŞAYAN AİLESİNE ACI HABER GELDİ
Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'i Manavgat'ta Çakış mahallesindeki ailesine acı haber verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu.
Şehit Mustafa Şen'in cenazesinin yarın düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.