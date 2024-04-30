Hadise ile Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Efsane şarkıları, büyüleyici dans performansları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Şimdi ise yine Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın tribününde birçok kez gördüğümüz güzel şarkıcının Lucas Torreira ile yeni aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Torreira, daha önce oyuncu Devrim Özkan'la bir birliktelik yaşamış ancak kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırmıştı.

Yıldız futbolcu Mertenes'le arkadaş olan Hadise'ye Lucas Torreira ile aşk iddiaları soruldu.

"AŞK YOK HAYATIMDA"

Aşk iddialarına ilk kez yanıt veren Hadise, "Evet, beni dinlemeye geldi. Lucas çok yakın arkadaşım. Zaten biliyorsunuz ben sürekli maça gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben maç izlemeyi seviyorum" diyen Hadise, "Öyle bir aşk şeyi yok, öyle bir şey yok. Şu an aşk yok hayatımda. Aşık değilim" açıklamasını yaparak iddialara son noktayı koydu.

Kaynak: MYNET