Korku dolu anlar! Eve yıldırım düştü

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kötüleşen havada Erdal Genç'e ait tek katlı müstakil eve, yıldırım düştü. Evde kimsenin olmadığı sırada düşen yıldırım nedeniyle evin camları kırılırken, duvarlarda çatlaklar oluştu.
EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU
Evdeki bazı eşyalarda zarar gördü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıldırım düşen evde incelemelerde bulundu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.