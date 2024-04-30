Korku dolu anlar! Eve yıldırım düştü

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kötüleşen havada Erdal Genç'e ait tek katlı müstakil eve, yıldırım düştü. Evde kimsenin olmadığı sırada düşen yıldırım nedeniyle evin camları kırılırken, duvarlarda çatlaklar oluştu.

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Evdeki bazı eşyalarda zarar gördü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıldırım düşen evde incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA