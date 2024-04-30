Dedikodu iddiaları deliye çevirdi; kuaförde herkesi kurşun yağmuruna tuttu

Rıfat K., iddiaya göre eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan’ın işyerine gitti. Burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Rıfak K. beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırgan olayın ardından kaçtı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kuaför Necmi Arslan ve müşteri İsmail Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan Rıfat K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıfat K., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 2 kişiyi eşi hakkında konuşup mahallede dedikodu yaptıklarını öğrendiği için vurduğunu söyledi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA