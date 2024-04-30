30 Nis 2024 - 20:43- Gündem G:

Albayrak ailesinin annesi son yolcuğuna uğurlandı

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Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın 91 yaşındaki annesi Gülbeyaz Albayrak, son yolculuğuna uğurlandı.

Albayrak ailesinin annesi son yolcuğuna uğurlandı
Albayrak ailesinin annesi son yolcuğuna uğurlandı
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Hayatını kaybeden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak (91), Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zeytinburnu'nda bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

Albayrak ailesinin annesi son yolcuğuna uğurlandı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak dün hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Gülbeyaz Albayrak için bugün ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İsmailağa Cemaati Lideri Fikri Doğan, milletvekilleri ve Albayrak'ın sevenleri katıldı. Gülbeyaz Albayrak'ın tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti. İkindi namazının kılınmasının ardından Gülbeyaz Albayrak için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Albayrak'ın cenazesi Zeytinburnu Kazlıçeşme Aile Kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: DHA

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30 Nis 2024 - 20:43 DHA İstanbul- Gündem

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