Akasya Durağı'nın ünlü isminin son hali görenleri hayran bıraktı

Akasya Durağı'nda Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez uzun zamandır ekranlarda boy göstermiyor. Yıllar sonra ortaya çıkan Sönmez'in son haliyle takipçilerini kendisine hayran bıraktı.
Akasya Durağı dizisi yayınlandığı dönemden beri hiç gündemden düşmüyor. Dizideki oyuncuların şimdiki halleri sık sık sosyal medyada gündem oluyor. 2018 yılında evlenen Sönmez ardından ekranlardan uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl boşanan ünlü isim sosyal medyada paylaşımlarıne beğeni ve yorum yağmuru yağıyor
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.