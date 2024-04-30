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Akasya Durağı'nın ünlü isminin son hali görenleri hayran bıraktı

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Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez son haliyle takipçilerini kendilerine hayran bıraktı. İşte son hali..

Akasya Durağı'nın ünlü isminin son hali görenleri hayran bıraktı mask
Akasya Durağı'nın ünlü isminin son hali görenleri hayran bıraktı
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Akasya Durağı'nda Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez uzun zamandır ekranlarda boy göstermiyor. Yıllar sonra ortaya çıkan Sönmez'in son haliyle takipçilerini kendisine hayran bıraktı.

Akasya Durağı dizisi yayınlandığı dönemden beri hiç gündemden düşmüyor. Dizideki oyuncuların şimdiki halleri sık sık sosyal medyada gündem oluyor. 2018 yılında evlenen Sönmez ardından ekranlardan uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl boşanan ünlü isim sosyal medyada paylaşımlarıne beğeni ve yorum yağmuru yağıyor

Akasya Durağı'nın ünlü isminin son hali görenleri hayran bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Sosyal, Son

30 Nis 2024 - 20:05 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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