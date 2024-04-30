Bakan Koca açıkladı; Tıpta ve diş hekimliğinde 'Uzmanlık Eğitimi Müfredatları' güncelleniyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi müfredatlarının güncelleneceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıpta ve diş hekimliğinde 'Uzmanlık Eğitimi Müfredatları'nın güncelleceğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında, ön kabul süreci tamamlanan tıp ve diş hekimliğinde 95 uzmanlık dalına ilişkin taslak müfredatların, öneri ve itirazlar için 'http://tuk.saglik.gov.tr' adresinden erişime açıldığını, öneri ve itiraz başvuru sürecinin 6 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasında online olarak alınacağını belirtti.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.