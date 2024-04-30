Ters rüzgara kapılan paraşütçü kayalıklara düştü

‘Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali’nin ikinci gününde yapılan yamaç paraşütü etkinliğinde korkunç bir kaza yaşandı. Şırnak-Güçlükonak karayolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte alandan havalanan yamaç paraşütçüsü R.U.A., bir süre sonra ters rüzgara kapılarak, kayalıklara düşüp yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.U.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralanan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.