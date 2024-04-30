Ters rüzgara kapılan paraşütçü kayalıklara düştü

‘Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali’nin ikinci gününde yapılan yamaç paraşütü etkinliğinde korkunç bir kaza yaşandı. Şırnak-Güçlükonak karayolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte alandan havalanan yamaç paraşütçüsü R.U.A., bir süre sonra ters rüzgara kapılarak, kayalıklara düşüp yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.U.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralanan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA