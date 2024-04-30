30 Nis 2024 - 19:25- Gündem G:

İhanete uğrayan Kibariye'den şok sözler! "Her erkek yapar, yapmayan yok..."

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Yıllar önce aldatıldığı söylentisiyle gündeme gelen Kibariye, Kıbrıs konseri öncesi ihaneti doğrulayarak "Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam" dedi.

İhanete uğrayan Kibariye'den şok sözler! "Her erkek yapar, yapmayan yok..." mask
İhanete uğrayan Kibariye'den şok sözler! "Her erkek yapar, yapmayan yok..."
İhanete uğrayan Kibariye'den şok sözler! "Her erkek yapar, yapmayan yok..."
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25 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiasıyla sık sık adından söz ettiren Kibariye, Kıbrıs konseri önce bir araya geldiği basın mensuplarına ağızları açık bırakan açıklamalar yaptı.

İhanete uğrayan Kibariye'den şok sözler!

"ÖNEMLİ OLAN BENİM DÜZGÜN DURMAM"

Konser öncesi ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Kibariye, ihanet iddiasını doğrulayarak "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım" dedi. Konserleri ve sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan şarkıcı, "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok. Ben fiziğimle değil, gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim, beni kimse ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

İhanete uğrayan Kibariye'den şok sözler!

Ali Küçükbalçık'ın daha önce bir kadınla sahilde görüntüleri çıkmış Kibariye o zaman da eşini savunmuştu.

Kaynak: CUMHURİYET

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30 Nis 2024 - 19:25 - Gündem

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