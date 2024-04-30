Acı haber! Askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralı

Şırnak'tan acı haber geldi. Çakırsöğüt Komando Tugayı'na ait askeri aracın Akçay Askeri Üs bölgesi giden yolda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.



Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA