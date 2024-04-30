Sokak ortasında terör estirdiler

Yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençleri bağırıp ve üzerlerine yürüyerek korkutarak onlara küfretti. Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darbedip kovalayan şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ.’yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA