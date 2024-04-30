Oyuncu Parla Şenol'un acı günü

Ünlü oyuncu Parla Şenol'un babası Armağan Şenol, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Parla Şenol, acısını şu ifadelerle dile getirdi:

" Türkiye'nin caz, tango gibi Batı müziği alanlarındaki öncü ve önemli sanatçısı babam... 96 yıl boyunca atladı, zıpladı, yandı, yaktı, şakıdı ve sonunda 27 Nisan gecesi kuş gibi uçtu gitti... Duygularım sayfalara sığmaz. Kısacası onun kızı olmayı çok sevdim."

Orkestra şefi ve şarkıcı Armağan Şenol, bugün öğle namazını takiben Karacaahmet Şakirin Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: KARAR