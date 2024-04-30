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Alanya Üniversitesi’nde Hamdullah Emin Paşa anıldı

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Alanya Üniversitesi’nde Hamdullah Emin Paşa anıldı. Anma programının konuğu olan Alanya Tarihçisi, Araştırmacı ve Yazar Oğuz Korum Hamdullah Emin Paşa hakkında önemli bilgiler verdi

Alanya Üniversitesi’nde Hamdullah Emin Paşa anıldı mask
Alanya Üniversitesi’nde Hamdullah Emin Paşa anıldı
Alanya Üniversitesi’nde Hamdullah Emin Paşa anıldı
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ALANYA Tarihçisi, Araştırmacı ve Yazar Oğuz Korum, Alanya Üniversitesi’nde Hamdullah Emin Paşa’yı anma programının konuğu oldu. Anma programı bugün saat 10.00’da Şebnem Köseoğlu Salonu’nda gerçekleştirildi. Korum, konuşmasında, Hamdullah Emin Paşa'nın hayatı ve önemli detayları üzerinde durdu. Anma programı hakkında bilgi veren Korum, ‘Bilenin bilmeyene borcu varmış’ düsturundan hareketle, Alanya Üniversitesi'nde dedem Abdurrahman Efendi ile amca çocukları olan ve dedemin katipliğini, sırdaşlığını, hatta muhasebeciliğini yaptığı herkesin askeri paşa sandığı, oysa Osmanlı döneminde İsviçre'de hukuk tahsili yapmış, Mısır İskenderiye'de (Zekazik Mahkemesi Danıştay seviyesinde mahkeme) Osmanlı'da mahkeme reisliği dolayısıyla paşalık ünvanı almışlığından bahsettim. Zaman tünelinde yolculukla Seyyid-i Mahmut'un Mahmutseydi'sini, paşanın Mahmutseydi'sini, doğduğum toprakları geniş olarak anlattım. Rektör Sayın Mesut Güner bize her yönüyle mükemmel bir ev sahipliği yaptı. İster istemez, çocukluğumun Mahmutseydi'sine 70’li yılların başında terkedilen, içindeki antikalarla haraç mezat satılan konağı, kapanın elinde kaldığı binlerce değerli kitaplarının köy odasına getirilip çürümeye bırakılması gibi şeyleri anlattım. Hülasa, o yıllarda Mahmutseydi'de bir tarih satılıp tarumar edilmişti. Bütün bunları içim burkularak anlattım. Acaba şimdi konağın gramafonları, kılıçları, porselen takımları, tarihi eşyaları kimlerin elindedir. Bütün bunları anlattım. Özele giren Hamdullah Paşa'nın bazı sırlarına da ister istemez girdik. Özellikle dedemle yaşadığı durumlar, oğlu Ali Vehbi ile sürtüşmeleri, ikinci eşi Tahire Hanım kurulan vakıf, vakfın amaçları. Hülasa, çok uzun anlatımlarla öğrencileri dinleyenleri sıkmadan sunumu tamamladık. 1939 yılında İstanbul'da vefat eden ve Edirnekapı Mezarlığı'nda yatan Hamdullah Emin Paşa'nın ve aile efradının cennet mekânları olsun” ifadelerini kullandı.

Anma programının sonunda Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Tarihçisi, Araştırmacı ve Yazar Oğuz Korum’a plaket takdim etti.

Kaynak: Haber Merkezi

# etti, Alanya, Bir, aile, İstanbul

30 Nis 2024 - 18:16 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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