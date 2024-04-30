Kobra Murat'tan şoke eden itiraf: Onu yedikten sonra bir daha hasta olmadım

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan sanatçı Kobra Murat, hem lakabını nasıl aldığını hem de küçükken yediği şeyi anlatarak herkesi şoke etti.

İŞTE KOBRA LAKABINI ALIŞ HİKAYESİ

Evinde peruklarını kendisi hazırladığını söyleyen Kobra Murat lakabının da ortaya nasıl çıktığı şu şekilde anlattı: "Zayıflayınca kendimi tanıyamadım, tanınmak istiyordum nasıl yapabilirim diye düşündüm, girdim odaya dikiş makinasında kendime peruk diktim, taktım kafama Kobra Murat böylece ortaya çıkmış oldu” dedi.

'BABAANNEM YENİ DOĞMUŞ BEBEK KAKASI YEDİRDİ'

Ünlü isim yedikten sonra bir daha hastalanmadığını söylediği söylediği şeyi de şöyle anlattı: "Rahmetli babaannem bize küçükken yeni doğmuş bebek kakasını 'Gel buraya sana çikolata vereceğim' deyip yedirdi o günden sonra hastalık yaşamadım ben. Dedemden ve babaannemden şerbetliyim” ifadelerini kullanarak dinleyenleri şoke etti.

Kaynak: Haber Merkezi