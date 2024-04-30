Alanya Ziraat Odası maliyet tablosu çıkardı

ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, 1 dönüm salatalık üretiminin detaylı maliyetini açıklayarak sektördeki zorluklara dikkat çekti. Göktepe, üretim maliyetleri yüksek olduğu halde satış fiyatlarının maliyetin altında seyrettiğini belirtti. Maliyet tablosuna göre, toprak hazırlığından başlayarak fide, gübre, bitki koruma ürünleri, hasat nakliye giderleri, sigorta maliyetleri, işçilik, elektrik, ısıtma, komisyon ve vergi gibi kalemler hesaplandı ve 1 dönüm salatalık üretim maliyetinin 165 bin 760 lira olduğu ortaya koydu. Üründen elde edilen toplam cironun ise 204 bin lira olarak belirtti. Buna göre, 1 dönüm salatalık için karın 38 bin 240 lira olduğu ifade etti. Ancak Göktepe, fiyatların maliyetin altında seyrettiğini ve bu durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı. Üreticilerin korunması için taban ve tavan fiyatların belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.



İŞTE KALEM KALEM MALİYETLER





Maliyetler hakkında bilgi veren Göktepe, “Toprak hazırlığının 1 dönümdeki maliyeti 9 bin lira. Fide maliyetleri 2-2 bin 500 lira arasında maliyeti var. Bunu liradan hesapladığımızda 19 bin 200 lira maliyeti var. Hayvan gübresi maliyeti 1 dönüm için 10 bin lira. Bitki koruma ürünleri noktasında 10 bin lira. Bunlar minimum noktasında. Eminim daha fazlasını kullanıyorlar. Hasat nakliye giderleri 6 aylık sezonda hesaplana 7 bin lira. TARSİM Sigortası ve çiftçinin sigorta gideri olarak 13 bin lira. İşçilik giderleri çiftçinin yanımdaki eşini bile saymadan sadece çiftçi için giden maliyet 38 bin lira. Elektrik ve ısıtma giderleri 9 bin 500 lira. Gölge tozu gideri bin 500 lira. Komisyon ve devletimize ödemiş olduğumuz vergi, rüsumlar toplamı yüzde 14 üzerinden hesapladığımızda 28 bin 560 lira. Görünmeyen giderler yüzde 10. Toplam 165 bin 760 lira 1 dönümde maliyetimiz var. Şubat ayı fiyat ortalaması, bunların hepsi komisyoncuların kurmuş olduğu piyasanın ortalaması 25 lira, mart ay fiyat ortalaması 15,5 lira, nisan ayı fiyat ortalaması 5 lira. Toplam ortalama 15 lira, 16 kuruş çıkıyor. Nisan ayı tonajın en fazla alındığı dönem. Birim aylardan aylara göre tonaja istinaden sezon ortalaması belki daha aşağıda ama 12 lira olarak öngörüldü. 1 dönümden sezon boyunca lira bin kilogram ürün alınması hedefleniyor. Tonaj ve fiyat ortalaması toplam ciro 204 bin lira. Toplam kar ve zarar oranına baktığımızda 1 dönüm salatalıktan toplam ciro 204 bin lira ise 165 bin 760 lira de maliyetler toplamı varsa, 38 bin 240 lira karımız var” dedi.



‘ÜRETİCİYİ KORUYACAK FİYAT POLİTİKASI UYGULANMALI’



Üreticilerin sesine kulak verilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Göktepe, “Aynı zamanda üretici olan komisyonculardan şunu rica ediyorum. Alın terini sizlerle paylaşan, bundan hiçbir şekilde ödün vermeyen çiftçilerimizin sesine kulak vermenizi rica ediyorum. 1 kilo maliyette şu an 13 lira 75 kuruş maliyet var. Bizim bu ortalamamız maliyetin altında kalıyor. Üretici bu zamana kadar maliyetlerini çıkaracağını, sonra da önündeki sezon için hazırlıklarını yapacağını öngörüyordu. Güzlük ya da tek sezona girdiğimiz bu maliyetler böyle kalmayacak. 8 lira olan fide maliyetinin 12 lirayı geçeceğini düşünüyorum. İlaç, gübre maliyetlerinin artacağını düşünüyoruz. Komisyoncular, tüccarlar, üreticiler, tüketiciler etle tırnak gibi. Bu doğrultuda üretim modeli oluşturmak lazım. Devlet büyüklerinden, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ricamız şu. Mutlaka planlı üretim modeline geçilmesi gerekiyor. Taban fiyatın uygulanmasını zor olarak gören komisyoncular var. Bunda da planlı üretim sonrası taban fiyat uygulaması mutlaka olmalı. Şubat ayında 25 liraya birim alandan en az miktarda ürün alındığı dönem. Nisana geldiğimizde birim alandan üreticin para kazanacağı, en çok verimi aldığı dönemde ise 5 lira. Yani maliyetin yarısından daha aşağıda fiyat politikası var. Bunun önüne geçmemiz lazım. Yoksa 8-10 sene tarlasında üretim yapacak nesil göremiyoruz. Bunun önüne geçmek için şimdiden önlemimizi almamız lazım. Devlet desteklerini doğru ve iyi uygulamamız lazım. Devletimizin önce planlama, sonra üreticiyi koruyacak şekilde taban ve tavan fiyat uygulaması olmalı” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi