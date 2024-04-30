Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı

ELAZIĞ VE NUSAYBİN'DE TOZ TAŞINIMI

Elazığ ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Elazığ ile Nusaybin'de görüş mesafesi azalırken, araçların üzeri ile balkonları toz kapladı. Bazı vatandaşlar da sıcak hava ve toz nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tamer ÖREN-Ahmet AKKUŞ/ELAZIĞ/NUSAYBİN (Mardin),