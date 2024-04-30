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Şifresi kolay ve ardışık sayı olanlar dikkat! Artık yasak geliyor

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Birleşik Krallık'ta kolay ve ardışık şifreler kolay bulunduğu için bununla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Bilgisayar ve cep telefonları için yeni bir şifre düzenlemesi yapılıyor. İşte ayrıntılar.

Şifresi kolay ve ardışık sayı olanlar dikkat! Artık yasak geliyor mask
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Birleşik Krallık'ta siber güvenlik önlemi olarak yeni bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle '12345' gibi basit şifreler tarih olacak ve yeni üretillecek cihazlarda bu şifreler yasaklanacak. 

BASİT ŞİFRELER YASAKLANACAK

Birleşik Krallık, siber güvenliği artırmak ve kullanıcıları korumak için önemli bir adım atıyor. Telefon, televizyon ve akıllı kapı zili gibi internete bağlı cihaz üreticileri, cihazlarını siber saldırılara karşı korumak zorunda olacak. Bu durumda da artık '12345' gibi kolayca tahmin edilebilecek zayıf parolalarla piyasaya sürülen cihazlar yasaklanacak

CİHAZLAR DAHA GÜVENİLİR OLACAK

Yeni yasa ile birlikte tüketiciler, siber saldırılara karşı daha korunaklı hale gelecek. Kişisel bilgilerinin, verilerinin ve mali durumlarının güvende olmasını sağlayacak. Akıllı cihazlarının siber suçlulardan korunduğu konusunda daha emin olacaklar.

Kaynak: HALKTV

# Bir, Olacak

30 Nis 2024 - 17:22 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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