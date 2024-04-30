Şifresi kolay ve ardışık sayı olanlar dikkat! Artık yasak geliyor

Birleşik Krallık'ta siber güvenlik önlemi olarak yeni bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle '12345' gibi basit şifreler tarih olacak ve yeni üretillecek cihazlarda bu şifreler yasaklanacak.
BASİT ŞİFRELER YASAKLANACAK
Birleşik Krallık, siber güvenliği artırmak ve kullanıcıları korumak için önemli bir adım atıyor. Telefon, televizyon ve akıllı kapı zili gibi internete bağlı cihaz üreticileri, cihazlarını siber saldırılara karşı korumak zorunda olacak. Bu durumda da artık '12345' gibi kolayca tahmin edilebilecek zayıf parolalarla piyasaya sürülen cihazlar yasaklanacak
CİHAZLAR DAHA GÜVENİLİR OLACAK
Yeni yasa ile birlikte tüketiciler, siber saldırılara karşı daha korunaklı hale gelecek. Kişisel bilgilerinin, verilerinin ve mali durumlarının güvende olmasını sağlayacak. Akıllı cihazlarının siber suçlulardan korunduğu konusunda daha emin olacaklar.
Kaynak: HALKTV
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.