Kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER
Çorum'da kazada hayatını kaybeden Nazlı Baskın ile kızı Eylül Baskın'ın cenazeleri hastane morgundan alınarak İskilip ilçesi Ulu Camii’ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve kızı, gözyaşları arasında Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, parti yöneticileri, Baskın ailesi ile yakınları katıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.