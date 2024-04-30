30 Nis 2024 - 17:24- Spor G:

Alanyasporlu Dünya Şampiyonu Başkan Özçelik'i ziyaret etti

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Dünya Şampiyonu olan Corendon Alanyaspor Eskrim Takımı'nın milli sporcusu Doruk Erolçevik, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i makamında ziyaret etti.

Alanyasporlu Dünya Şampiyonu Başkan Özçelik'i ziyaret etti mask
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Ziyarete, Alanyaspor Başkan Vekili Bilal Gömeç, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, Alanyaspor Eskrim Şubesi Başkan Yardımcısı Hasan Öner, Eskrim Takımı Antrenörü Leyla Azizova, Alanya Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdürü Adem Gökbelen, sporcunun babası Mehmet Erol Çevik ve annesi Züleyha Erolçevik de eşlik ettiler. Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazanan milli sporcu Doruk Erolçevik'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve ziyareti için teşekkür eden Başkan Özçelik, spor ve sporcunun her zaman destekçisi olduğunu belirtti. Başkan Özçelik, genç sporcuya başarılarının devamını dileyerek, elde ettiği önemli başarıdan dolayı tebrik etti. Alanyaspor Başkan Vekili Gömeç ise Belediye Başkanı Özçelik'e görevinde başarılar dileyerek, desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Özçelik, ziyaret sonunda şampiyon sporcuya çeşitli hediyeler verdi. Toygar DİM

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30 Nis 2024 - 17:24 - Spor

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