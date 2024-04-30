Şarkıcı Reynmen evlilik teklifi etti!

Uzun süredir Emire Cansu Kurtalan ile aşk yaşayan "Reynmen" lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Ünlü isim, sevgilisi Kurtalan'a evlilik teklif ettiğini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla duyurdu.
Ünlü çiftin pozlarına binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Hayırlı olsun" gibi yorumlar geldi.
" AİLE VARKEN BAZI ŞEYLER DAHA İYİ OLABİLİR"
Geçtiğimiz yıl Defne Samyeli'nin programına katılan ünlü isim, aile kurma hayalini "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum" sözleriyle aktarmıştı.
Kaynak: NTV
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.