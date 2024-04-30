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Alanyalı minik okçular iki madalya kazandı

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Alanya'nın mütevazı spor kulüplerinden olan Alanya Geleneksel Okçuluk, Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan iki madalya ile döndü

Alanyalı minik okçular iki madalya kazandı mask
Alanyalı minik okçular iki madalya kazandı
Alanyalı minik okçular iki madalya kazandı
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TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'nda bölgemizi temsil eden Alanya Geleneksel Okçuluk Spor Külübü'nün minik okçuları (Kemankeş), iki madalya birden kazandılar. 2020 yılında mütevazı şartlarda kurulan Alanya Geleneksel Okçuluk Spor Külübü, 5'inci senesinde verilen çabanın meyvelerini toplamaya başladı. 5 yıldır kısıtlı imkânlara rağmen özellikle 7-12 yaş aralığında minik yaştaki çocukların eğitimine yöneldiğini ve çekirdekten sporcu yetiştirme stratejisi ile bir eğitim programı oluşturduklarını belirten Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Geleneksel Türk Okçuluğu 2. Kademe Antrenörü olan M. Fatih Kaftancı, "Çok şükür emeklerimizin meyvesini almaya başladık. Samsun'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'nda 8-9 yaş minik kızlarda Buğçe Bağışlar Türkiye 3.'sü, 8-9 yaş minik erkeklerde Murad Karanaev de Türkiye 2.'si oldular. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporumuza olan merakı bizleri gururlandırıyor. Sporun gençlerin hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun bilinci ile bugüne kadar 100'ü aşkın sporcuya ulaşan kulübümüz daha fazla sporcuya ulaşarak onların da hayatlarında güzel anılar bırakmak istiyor" dedi.

"YEREL YÖNETİMDEN DESTEK İSTİYORUZ"



Sporda yerel yönetimlerin ve halkın güçlü desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen Kaftancı, "Akdeniz'in gözbebeği Alanya'mızın tanıtımı ve gençlerimizin spora ilgisini arttırmak için fiziki şartlarımızın iyileştirilmesi gerekmektedir. Sporcu sayısının artması ile var olan tesisisimizde atış yapmak ve antrenman programı uygulamakta zorlanıyoruz. Bu yüzden kulübümüz için daha geniş bir alan ve özellikle uzun mesafeli atışlar için güvenli bir açık alana ihtiyacımız var. Bu konuda yerel yöneticilerimizin ve Alanya halkının desteğini bekliyoruz" dedi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi

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30 Nis 2024 - 17:09 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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