Alanyasporlu bisikletçilerden büyük başarı

Turuncu yeşilli pedalcılar, Kemer'de düzenlenen 6'ncı AKRA Gran Fondo Bisiklet Yol Yarışları'nda 3 madalya birden kazandılar. Paralimpik kategoride mücadele eden Alanyasporlu bisikletçi Fırat Uğur ve genç erkekler kategorisinde yarışan turuncu yeşilli sporcu Mustafa Akın birinci oldular. 45-49 yaş master erkekler kategorisinde yarışan bir diğer Alanyasporlu bisikletçi Yunus Yetkin ise kendi kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. Toygar DİM