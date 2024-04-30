Bir anlık dikkatsizlik 4 yaşındaki Hilal'i hayattan kopardı

4’üncü kattaki evlerinin balkon demirlerine çıkan Hilal Malkoç, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hilal Malkoç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA