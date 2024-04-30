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Kırşehir'de 300 biçerdöver, davul zurnayla uğurlandı

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KIRŞEHİR'den, hasat mevsiminin yaklaştığı güney bölgelerindeki yaklaşık 30 şehre gidecek 300 biçerdöver, davul-zurna ile uğurlandı.Kentte düzenlenen programa Vali Hüdayar Mete Buhara, Tarım ve...

Kırşehir'de 300 biçerdöver, davul zurnayla uğurlandı mask
Kırşehir'de 300 biçerdöver, davul zurnayla uğurlandı
Kırşehir'de 300 biçerdöver, davul zurnayla uğurlandı
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KIRŞEHİR'den, hasat mevsiminin yaklaştığı güney bölgelerindeki yaklaşık 30 şehre gidecek 300 biçerdöver, davul-zurna ile uğurlandı.

Kentte düzenlenen programa Vali Hüdayar Mete Buhara, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, çiftçiler ve biçerdöver sürücüleri katıldı. 300 biçerdöverin bulunduğu programda, konvoyla tarihi Hacıbey Konağı önüne gelindi ve burada kortej yürüyüşü düzenlendi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, açıklamasında, "Bugün aslında çiftçilerimizin hasada giden yolculuğunda şenlik havasında uğurlama programı icra ediyoruz. Kırşehir, bilindiği üzere biçerdöver hizmet sektöründe Türkiye'de önemli bir yere sahip. Binleri aşan biçerdöveriyle Türkiye'de 30'u bulan ilimize giderek hizmet veriyorlar. Başta güney illerimiz olmak üzere Adana, Urfa, Mardin, Hatay'dan başlamak üzere memleketin birçok yöresinde yaklaşık 3 ayı aşkın bir sürede hasat gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise "Kırşehir, birçok tarımsal üretimiyle her zaman ön planda olmuş bir ilimiz. Biçerci esnafımız tarımın, ürünün hasada dönüştürülmesinde olmazsa olmazımız. Biz Türkiye'nin dört bir yanına biçerdöverci esnafımızı yolcu ediyoruz" dedi.

'TOZUN TOPRAĞIN İÇİNDE EKMEK PARASI DERDİNDEYİZ'

Kazasız bir hasat dönemi temenni eden biçerdöver esnafı Şemsettin İnce (45) de "Hasat sezonunun hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. İnşallah çiftçilerin 1 yıl beklediği mahsulünü en güzel şekilde biçimini sağlayıp tüm Türkiye genelinde biçerciler olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Biz biçerciler esnafı olarak çok sahipsizdik. İnşallah bundan sonra daha güzel yıllar bizi bekliyor. Bizler ailesinden, eşinden, dostundan 3-4 ay boyunca dışarıda ve arazilerde tozun toprağın içinde ekmek parası derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

Programda biçerdöver esnafı Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş başta olmak üzere hasat sezonunu gerçekleştirmek üzere 30'a yakın güney illerine davul-zurnayla uğurlandı.

30 Nis 2024 - 16:41 DHA - Gündem

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