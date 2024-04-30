30 Nis 2024 - 16:38- Gündem G:

Bülent Kandemir’den 1 Mayıs mesajı

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Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçinin, emekçinin bayramını kutladı.

Bülent Kandemir’den 1 Mayıs mesajı mask
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İşçinin, emekçinin sosyal haklarını çok uzun ve acılı süreçler sonunda kısmen kazanabildiğini ifade eden Kandemir, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Halen Ülkemizde çalışanların emeklerinin tam karşılığını aldığını söylemek mümkün değildir. Ülkemizde genel ücret seviyesi asgari ücret ve yakın seviyesinde oluşmaktadır. Bu ücret düzeyi ile asgari yaşam şartlarını dahi karşılamak maalesef oldukça güç görünmektedir. Öte yandan, iş güvenliği konusunda Ülkemiz oldukça kötü bir istatistiğe sahiptir.
Çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi, ücret dengesizliklerinin giderilmesi, iş güvenliğinin gelişmiş dünya standartlarına ulaştırılması, bununla birlikte iş verimliliğinin yükseltilmesi için çalışma hayatımıza dair yasal mevzuatımızın Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenmesi hedeflenmelidir. Partimizin politikası budur. Bu vesile, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.”

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30 Nis 2024 - 16:38 - Gündem

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