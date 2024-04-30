Bülent Kandemir’den 1 Mayıs mesajı

İşçinin, emekçinin sosyal haklarını çok uzun ve acılı süreçler sonunda kısmen kazanabildiğini ifade eden Kandemir, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Halen Ülkemizde çalışanların emeklerinin tam karşılığını aldığını söylemek mümkün değildir. Ülkemizde genel ücret seviyesi asgari ücret ve yakın seviyesinde oluşmaktadır. Bu ücret düzeyi ile asgari yaşam şartlarını dahi karşılamak maalesef oldukça güç görünmektedir. Öte yandan, iş güvenliği konusunda Ülkemiz oldukça kötü bir istatistiğe sahiptir.

Çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi, ücret dengesizliklerinin giderilmesi, iş güvenliğinin gelişmiş dünya standartlarına ulaştırılması, bununla birlikte iş verimliliğinin yükseltilmesi için çalışma hayatımıza dair yasal mevzuatımızın Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenmesi hedeflenmelidir. Partimizin politikası budur. Bu vesile, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.”