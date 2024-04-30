MİGROS 5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİNİ DUYURDU! Son 3 gün!

Kampanya kapsamında, 25 Nisan’da başlayan ve 1 Mayıs’a kadar devam edecek olan süreçte, Migros müşterilerine 5 litrelik köşeli pet ambalajında Ayçiçek Yağı indirimi sunacak.
Detaylar araştırıldı ve Migros’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla müşterilere bilgilendirme sağlandı. Migros’un açıklamasına göre, 25 Nisan ile 1 Mayıs arasında Ayçiçek Yağı 5 litrelik köşeli pet ambalajı, 175 TL fiyat etiketiyle Migros mağazalarında ve Migros uygulamasında müşterilerle buluşacak.
Migros’un güncel indirimlerine dair bilgi almak için sosyal medya hesaplarını veya resmi internet sitesini ziyaret etmek yeterli olacaktır. Nisan ayının son günlerinde, farklı kategorilerdeki avantajlarla ilgili detaylar ve güncellemeleri Migros’un duyurularından takip edebilirsiniz. Migros’un sağladığı bu fırsatlarla alışveriş keyfinizi daha da artırabilirsiniz.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.