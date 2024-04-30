Evlilik programına katılan Bayhan'dan flaş itiraf! ''Reklam amaçlı...''

Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de hiç şüphesiz Bayhan Gürhan olmuştu. Yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmak için kamera karşısına geçen Bayhan'ı görenler kendisini tanımakta zorluk çekmiş, bıyık bırakan Bayhan'ın son hali sosyal medyada gündem olmuştu.

ZUHAL TOPAL'A KATILMIŞTI

Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan bir dönem de Zuhal Topal'a katılarak Hanife'ye talip olmuştu. Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk olan Bayhan bu konuda yıllar sonra itirafta bulundu.

Şarkıcı, bir dönem katıldığı ve çok ses getiren, evlilik programıyla ilgili şunları söyledi:

“Hayatımın en büyük hatasıydı, o dönem bir dizi çekiyorduk yapımcıların tavsiyesiyle reklam amaçlı gittim, tamamen sahte, tamamen kurgu üzerine bir program. Girdiğim günden sonra kurtulmak için çok uğraştım. Bu da böylece benim en büyük hatam olmuş oldu.”

"BİR ARAYA GELEMEDİK"

Yarışmadan çıktıktan sonra albüm tekliflerinin her yerden geldiğini ve herkesin kendisini yönlendirmek istediğini söyleyen Bayhan "O dönem Sezen hanımla da bir araya geldik proje hazırladık beraber bir şarkı çıkaracaktık, ama sonrasında çalıştığım kişiler ve aracılar bunu engelledi bir daha bir araya gelemedik” ifadelerini kullandı.

Bayhan ayrıca Sezen Aksu’ya hayranlığını da dile getirerek Aksu'yla bir araya gelmeyi çok istediğini belirtti.

Kaynak: MYNET