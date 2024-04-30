Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Elif Camii temel atma törenine katıldı

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Ankara'da gerçekleştirilen Elif Camii Temel Atma Töreni'ne katıldı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nin yanında inşa edilen Elif Camii'nin temel atma töreni, 30 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirildi.

Törene; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve çok sayıda siyasi temsilci katılım sağladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açılış konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, caminin bir an önce tamamlanıp ibadete açılmasını arzuladıklarını ifade etti. Karamollaoğlu, “Camiler genelde kubbeli yapılıyor. Elif Camii’nin sade bir çatıyla örtülmüş olması, ihtişamlı bir görünüşünün olmaması ayrı bir güzellik. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Formalitelerin yerine gelmesinde büyük emeği olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Dernek mensuplarımız da Elif Camii’mizin çok kısa bir sürede tamamlanmasını sağlarlar. Başta emeği geçen herkes olmak üzere, bugün burada böyle güzel bir temel atma merasiminde bizleri yalnız bırakmayan herkese tekrardan teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından temel atımı ve kurban kesimi gerçekleştirildi.