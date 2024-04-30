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‘Sabah Şarkısı’ Alanya’da tanıtıldı

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Baygenç Yayıncılık tarafından çıkarılan 36 Özbek yazarın eserinin bulunduğu ‘Sabah Şarkısı’ adlı antoloji kitabı ALTSO’da tanıtıldı

‘Sabah Şarkısı’ Alanya’da tanıtıldı mask
‘Sabah Şarkısı’ Alanya’da tanıtıldı
‘Sabah Şarkısı’ Alanya’da tanıtıldı
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BAYGENÇ Yayıncılık tarafından çıkarılan 36 Özbek yazarın eserinin bulunduğu ‘Sabah Şarkısı’ adlı antoloji kitabının tanıtımı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) gerçekleştirildi. Etkinliğe Özbekistanlı şairler, yazarlar ve bilim insanları katıldı. Özbek-Türk edebiyatı üzerine yazılan kitapta yer alan makale, şiir ve öyküler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti üyesi Güncel Sanat Dergisi sahibi Arslan Bayır, etkinliğe katılan Özbek yazar Leyla Bakhtiyorova, Mühlise Ergashova, Mohinur Tulaganova, Nodirabegim Abduvokhidova’ya sertifika ve hediye takdim etti.


‘HEM ALANYA HEM DE ÖZBEKİSTAN TANITIMI OLDU’


Etkinlikte konuşan Bayır, “ ‘Sabah Şarkısı’ adlı kitap çıktı. Kitabın kapağının ön kısmında Özbekistan arka kapağında Alanya fotoğrafı koyduk. Hem Özbekistan’ın hem Alanya’nın tanıtımını yaptık. Özbekistan’dan Alanya’ya gelen yazarlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# etti, Alanya, Yer, Gelen

30 Nis 2024 - 16:28 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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