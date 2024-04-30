Alanya’da okul yararına kermese yoğun ilgi

ALANYA Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Okul Aile Birliği, okul yararına bir kermes düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste öğrenciler ve veliler evde yaptığı yiyecekleri satarken öğrenciler gönüllerinde eğlenip günün keyfini çıkardılar.





‘KERMESTEN ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK’



Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, “Bugün Alanya’daki birçok okulda kermes etkinliği var. Bugün bizim açımızdan bereketli bir gün. Kermes okullarımızın yararına okul aile birliği tarafından organize edilen velilerimiz tarafından desteklenen güzel bir yardımlaşma örneği. Milli Eğitim Bakanlığı olarak elimizden geldiğince okulları desteklemeye çalışıyoruz ancak her yere yetemiyoruz. Gönüllülük esasına dayanarak bu tür faaliyetler yapılıyor. Öğrencilerimiz için eğlenceli, unutmayacakları bir gün oluyor. Okullara nispeten bir gelir oluyor. Kermesten elde edilen gelir maddi geliri düşük öğrencilerin ihyiyaçları için kullanılıyor. Okul yöneticilerine, okul aile birliğine, velilere ve öğrencilere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



‘KERMESE KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ’



Alanya Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü, Mustafa Koca, “Okul olarak, okul yararına kermes düzenledik. Kermesin okulumuz için yararlı olacağını düşünüyorum. Kermese katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi